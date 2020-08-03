03.08.2020 16:02

Коронавирус: Укрзалізниця отменила остановку поездов в Луцке и Тернополе

Укрзалізниця, во исполнение норм постановления Кабинета Министров Украины № 641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.



// Facebook

Так, указанное ограничение будет действовать для поездов: №41/42 сообщением Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.



Пассажирам указанных поездов, планировавшим следовать в/из Луцка и Тернополя, будет предложен возврат полной стоимости билетов.



Остановка на указанных станциях будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе.