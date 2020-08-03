03.08.2020 10:12

Вулиці Планову та Дудинську ремонтують (ВІДЕО)

Шляховики оновлять покриття на вул. Плановій та вул. Дудинської, на ділянці від пр. Любові Малої до вул. Планової.



// city.kharkov.ua

Як повідомив майстер КП «Шляхрембуд» Сергій Головня, вул. Планова з'єднує мікрорайон Баварії з центром міста. Щодня нею їздять тисячі машин, автобусів і тролейбус №11, тому через велике навантаження покриття було пошкоджене, і, на прохання жителів району, його вирішили оновити. Крім того, за його словами, паралельно ремонтується вул. Дудинської. Всього на двох об'єктах оновлять 5,3 тис. кв. м покриття і покладуть близько 560 т нового асфальтобетону. Як тільки завершать роботи - нанесуть дорожню розмітку.

Також у планах дорожників - ремонт вул. Свинаренка, від пр. Ново-Баварського до вул. Калініна. Площа ремонту складе близько 6 тис. кв. м. Майстер КП «Шляхрембуд» зазначив, що на час проведення робіт рух транспорту на цій ділянці вулиці буде тимчасово обмежений, але про це водіїв попередять заздалегідь.