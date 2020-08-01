01.08.2020 16:06

Триатлон: в воскресенье в Харкове перекроют улицы и изменят схему движения транспорта

Движение транспорта по маршруту проведения соревнований по триатлону запрещается 6.00 до 17.00 2 августа.



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По информации Департамента инфраструктуры, будут последовательно перекрываться следующие участки:

по ул. Героев Труда на участке от ул. Барабашова до ул. Шевченко,

по ул. Шевченко на участке от ул. Героев Труда до ул. Матюшенко,

ул. Матюшенко,

Журавлевский спуск,

ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Сумской,

по ул. Сумской от ул. Веснина до ул. Деревянко,

по Белгородском шоссе

пр. Академика Курчатова с поэтапным восстановлением движения после прохождения спортсменами трассы триатлону.



На период проведения соревнования по триатлону на дистанции half-iron запрещается движение городского электрического транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

ТРАМВАЙ

№№16, 16-А – движение прекращается с 7.20 до 8.40;



№12 – движение прекращается с 7.30 до 8.50.

ТРОЛЛЕЙБУС

с 7.30 до 9.00

№2-Б: – не ходит;

№12: РК «ул. Клочковская »– ул. Двадцать Третьего Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – ул. Балакирева – РК «Больница скорой помощи»;

№17: не ходят.



с 9.00 до 14.00

№2-А: РК «пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – РК «Парк им. Горького»;

№2-Б: не ходят;

№12: РК «ул. Клочковская» – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – ул. Балакирева – РК «Больница скорой помощи»;

№17: не ходит.

МАРШРУТНЫЕ АВТОБУСЫ:

№17:

с 6:00 до 9:00: ул. Светлая (533 м/р) – ул. Героев Труда – ул. Жилярди – ул. Чебышева – ул. Чкалова – ул. Рудика;

с 9:00 до 14:00: ул. Светлая (533 м/р) – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – спуск Веснина – площадь Первого Мая – ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Балакирева – пер. Балакирева (больница скорой неотложной помощи);



№33е:

с 7:00 до 14:00 – не ходит.



№55е:

с 6:00 до 9:00 – не ходит;

с 9:00 до 14-00: ул. Ужвий Натальи – ул. Гвардейцев-Широнинцев – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – спуск Веснина – ул. Веснина – площадь Первого Мая – ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. Двадцать Третьего Августа – ул. Клочковская – пр. Победы (круг трамвая)



№65е:

с 7:00 до 14-00 пр. Жуковского (пос. Жуковского) – ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова – ул. Жилярди – ул. Героев Труда – ул. Героев парке, 9 (ТРЦ «Дафи»);



№278:

с 7:00 до 15:00 – не ходит.



№89е

с 7:00 до 14:00: ул. Клочковская (круг троллейбуса) – ул. Двадцать Третьего Августа – ул. Отакара Яроша – пр. Науки – ул. Новгородская – ул. Динамовская – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Пушкинская – площадь Конституции – пер. Плетневский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – перекресток пр. Гагарина и ул. Южнопроектная – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – пер. Короленко – пер. Армянский – площадь Конституции – ул. Пушкинская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Сумская – ул. Динамовская – ул. Новгородская – пр. Науки – ул. Отакара Яроша – ул. Двадцать Третьего Августа – ул. Клочковская (круг троллейбуса)



№202

с 7:00 до 15:00 – не ходит.



№215

с 6:00 до 9:00 – не ходит.

с 9:00 до 14-00: пр. Юбилейный (602 м / с) – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – спуск Журавлевский – ул. Веснина – ул. Сумская – ул. Динамовская – ул. Новгородская – пр. Науки – ст. м. «Госпром»;



№ 223

с 7:00 до 14:00 – не ходит.



№233

с 6:00 до 9:00 ст. м. «Пушкинская» – ул. Пушкинская – площадь Конституции – пр. Московский – Харьковская набережная – ул. Шевченко – ст. м. «Киевская» – ул. Белецкого (в обратном направлении: – ул. Тюринська – ул. Семиградська – ул. Артельная – ул. Ново-Виринская (ул. Лазо)) – ул. Семиградская – Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Амосова (в обратном направлении: – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе и далее по маршруту);



№240

с 6:00 до 9:00 – не ходит.



№241

с 6:00 до 9:00 – не ходит.



№263

с 6:00 до 9:00 – не ходит.

с 9:00 до 14:00 пр. Юбилейный (602 м / с) – ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – спуск Журавлевский – ул. Веснина – площадь Первого Мая – ул. Сумская – ул. Деревянко и далее по маршруту



№271

с 6:00 до 9:00 – не ходит.

с 9:00 до 14-00 №271 ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – спуск Журавлевский – ул. Веснина – площадь Первого Мая – ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – «МЕТРО Кеш энд Керри Украина»;



№272

с 6:00 до 9:00 – не ходит.



№278

с 7:00 до 14:00 «ул. Конаревой (Южный вокзал) – ул. Астрономическая (Военный городок) »– временно приостановит работу маршруту



№289

с 7:00 до 9:00 – не ходит.



№296

с 7:00 до 14-00 пр. Академика Вальтера (пос. Пятихатки) – пр. Академика Синельникова – Окружная дорога – ул. Клочковская – пр. Победы – ул. Ахсарова – ст. м. «Алексеевская»



№302

с 7:00 до 9:00 – не ходит.

с 9:00 до 14-00 пр. Жуковского (пос. Жуковского) – ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова – ул. Жилярди – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – спуск Журавлевский – ул. Веснина – площадь Первого Мая – ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Двадцать Третьего Августа – ул. Клочковская – Новоивановский мост – ул. Конаревой – ул. Полтавский Шлях – ул. Клапцова – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях – ст. м. "Холодная гора» (в обратном направлении: – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту)

ПАРКОВКА

С 7.00 и до окончания соревнований (ориентировочно в 14.00) ьудкет запрещена парковка на кругу разворота троллейбусов по ул. Сумской возле парка им. Горького.