29.07.2020 17:19

Європейський інвестиційний банк підтримав результати тендеру в Харківському метрополітені

Європейський інвестиційний банк схвалив результати тендеру, проведеного у КП «Харківський метрополітен», щодо оновлення рухомого складу.



//city.kharkov.ua

Як повідомили сьогодні, 29 липня 2020 року, на підприємстві, оновлення рухомого складу метрополітену є складовою частиною державної програми «Міський громадський транспорт України», і для її реалізації держава залучила кредитні кошти ЄІБ.

Процедура закупівлі здійснювалась відповідно до вимог фінансової угоди між Україною та банком за правилами, встановленими ЄІБ, і відповідно до тендерних процедур Європейського Союзу.

Як пояснили в КП, участь у тендері взяли дві компанії: ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Україна) і CRRC TANGSHAN CO., LTD (Китай). Пропозиції обох учасників відповідали технічним характеристикам, які були визначені тендерною документацією, і мали прийнятні гарантійні зобов'язання. Але за критеріями ціни різниця між цими пропозиціями становила понад 1 млн євро, а вартість запасних частин і устаткування для технічного обслуговування і ремонту в китайській компанії була вдвічі нижчою, ніж в іншого учасника торгів. У результаті, було визначено переможця, узгодженого пізніше з банком, - CRRC TANGSHAN CO., LTD.

Однак, Крюківський вагонобудівний завод не погодився з рішенням щодо визначення переможця і подав скаргу до Комітету ЄІБ з розгляду скарг на процеси закупівель.

За результатами розгляду скарги банк затвердив рішення КП «Харківський метрополітен» щодо визначення переможця тендеру та визнав претензії Крюківського вагонобудівного заводу необгрунтованими.

Довідка. Фінансова угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком від 11 листопада 2016 року була ратифікована Законом України від 12 квітня 2017 року «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком».