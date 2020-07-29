Троллейбусы №31 временно изменят маршрут, №20 – перестанут ходить

Движение троллейбусов на первом подъеме на Коммунальный мост с Московского проспекта, при движении к Юбилейному проспекту, запрещается с 9.30 до 15.00 29 июля.
По информации Департамента инфраструктуры, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
№20 - не ходят;
№31: РК «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда – ЖК «ул. Одесская».
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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