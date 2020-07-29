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29.07.2020  08:42   

Троллейбусы №31 временно изменят маршрут, №20 – перестанут ходить

Движение троллейбусов на первом подъеме на Коммунальный мост с Московского проспекта, при движении к Юбилейному проспекту, запрещается с 9.30 до 15.00 29 июля.


//gortransport.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№20 - не ходят;

№31: РК «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда – ЖК «ул. Одесская».

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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