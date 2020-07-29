Из харьковского аэропорта можно летать с электронным паспортом

Электронный документ действует на только внутренних рейсах.
С 29 июля Международный аэропорт «Харьков» начинает прием электронных документов в мобильном приложении «Дія».
Об этом сообщили на официальной странице онлайн-сервиса в Facebook.
«Показывайте ID-карту или заграничный биометрический паспорт на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. Касается только внутренних рейсов», – отметили на портале.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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