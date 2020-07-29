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29.07.2020  08:59   

Из харьковского аэропорта можно летать с электронным паспортом

Электронный документ действует на только внутренних рейсах.


// Facebook

С 29 июля Международный аэропорт «Харьков» начинает прием электронных документов в мобильном приложении «Дія».

Об этом сообщили на официальной странице онлайн-сервиса в Facebook.

«Показывайте ID-карту или заграничный биометрический паспорт на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. Касается только внутренних рейсов», – отметили на портале.

Тэги:  дія, паспорт, аэропорт, харьков
 
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