29.07.2020 08:59

Из харьковского аэропорта можно летать с электронным паспортом

Электронный документ действует на только внутренних рейсах.



// Facebook

С 29 июля Международный аэропорт «Харьков» начинает прием электронных документов в мобильном приложении «Дія».

Об этом сообщили на официальной странице онлайн-сервиса в Facebook.

«Показывайте ID-карту или заграничный биометрический паспорт на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. Касается только внутренних рейсов», – отметили на портале.