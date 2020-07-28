Для оплаты парковки в Харькове запущен чат-бот в Telegram, – Геннадий Кернес

Оплата осуществляется через Apple Pay.
Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в своем Телеграм-канале.
«Уже несколько месяцев в Харькове действует городская реформа системы парковок. Моя команда постоянно работает над улучшением проекта и делает всё, чтобы оплачивать парковку было быстро и удобно.
Поэтому совместно с ПриватБанком был разработан специальный чат-бот в Telegram @ParkingChatBot. Это альтернативный способ оплаты парковки. Он позволяет за несколько кликов оплатить парковку через повседневный мессенджер, как только водитель подъезжает к пункту назначения.
Оплата проходит через Apple Pay, никаких дополнительных усилий для ввода данных не требуется», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот объяснил, как работает приложение «Е-парковка», с помощью которого можно оплатить парковку автомобилей.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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