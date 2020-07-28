28.07.2020 10:52

Для оплаты парковки в Харькове запущен чат-бот в Telegram, – Геннадий Кернес

Оплата осуществляется через Apple Pay.



// Telegram

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в своем Телеграм-канале.

«Уже несколько месяцев в Харькове действует городская реформа системы парковок. Моя команда постоянно работает над улучшением проекта и делает всё, чтобы оплачивать парковку было быстро и удобно.



Поэтому совместно с ПриватБанком был разработан специальный чат-бот в Telegram @ParkingChatBot. Это альтернативный способ оплаты парковки. Он позволяет за несколько кликов оплатить парковку через повседневный мессенджер, как только водитель подъезжает к пункту назначения.



Оплата проходит через Apple Pay, никаких дополнительных усилий для ввода данных не требуется», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот объяснил, как работает приложение «Е-парковка», с помощью которого можно оплатить парковку автомобилей.