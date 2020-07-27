27.07.2020 17:19

У вівторок на вулиці Університетській забороняється рух транспорту

Рух буде заборонений з 8:00 до 17:00 28 липня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на водопровідній магістралі.

Рух транспорту по вул. Університетській, на ділянці від вул. Кузнечної до вул. Кооперативної, буде заборонений з 8:00 до 17:00 28 липня.

На це період об'їзд закритої ділянки буде організований по Гімназійній набережній, пров. Подільському, пров. Короленка, пров. Вірменському, пл. Павлівській та ін.

Також з 8:00 до 17:00 28 липня автобуси об'їжджатимуть закриту ділянку в такий спосіб:

(при русі в бік центру міста):

№218е, 304е: - вул. Вернадського - пров. Подільський - пров. Короленка - пров. Вірменський - пл. Павлівська і далі за маршрутом;

(при русі в бік пл. Конституції):

№219: - Нетіченська набережна - Гімназійна набережна - пров. Подільський - пров. Короленка - пров. Вірменський - пл. Павлівська - вул. Університетська і далі за маршрутом;

(при русі в бік вул. Москалівської):

№219е: - пл. Конституції - пров. Плетнівський - вул. Кооперативна - пров. Подільський - Гімназійна набережна - Нетіченська набережна і далі за маршрутом;

(при русі в бік пр. Гагаріна):

№246е, 304е: - пл. Павлівська - пров. Плетнівський - вул. Кооперативна - пров. Подільський - вул. Вернадського і далі за маршрутом.

Крім того, з 10:00 до 17:00 28 липня буде заборонений рух трамваїв по пров. Рибасівському, вул. Греківській та вул. Університетській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до пл. Павлівської при русі в бік центру.

У зв'язку з цим, рух трамвая №3 буде організований наступним чином: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Конєва - вул. Полтавський Шлях - Залютине (у зворотному напрямку - без змін).