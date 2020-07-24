24.07.2020 16:51

З понеділка рух на Комунальному шляхопроводі буде обмежено

Обмеження руху буде діяти щоденно з 9:00 до 17:00 27, 28 та 29 липня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту на з’їздах/підйомах з/на Комунальний шляхопровід по пр. Льва Ландау буде обмежено щоденно з 9:00 до 17:00 27, 28 та 29 липня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини Комунального шляхопроводу.

Пропуск транспорту буде організовано вільною від виконання робіт смугою руху.

З 9:30 до 15:00 27 липня буде заборонено рух тролейбусів на першому з’їзді з Комунального шляхопроводу на пр. Московський при русі у бік пр. Героїв Сталінграда.

Тролейбуси у цей час курсуватимуть так:

№20: розворотне коло «602 м/р» - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Московський - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - розворотне коло «602 м/р» (без заїзду до ст. м. «Московський проспект»);

№31: розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Московський - пр. Льва Ландау

- пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - розворотне коло «Північна Салтівка» (без заїзду до ст. м. «Московський проспект»).

З 9:30 до 15:00 28 липня буде заборонено рух тролейбусів на другому з’їзді з Комунального шляхопроводу на пр. Московський при русі у бік пр. Героїв Сталінграда.

З 9:30 до 15:00 29 липня буде заборонено рух тролейбусів на першому підйомі на Комунальний шляхопровід з пр. Московського при русі у бік пр. Ювілейного.

Тролейбуси курсуватимуть так:

№31: розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Вул. Одеська»;

№20: не курсує.