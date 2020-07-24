24.07.2020 12:44

У суботу на перехресті проспектів Тракторобудівників та Ювілейного забороняється рух транспорту

Рух буде заборонений з 9:00 до 21:00 25 липня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з капремонтом проїжджої частини.

Рух транспорту на перехресті пр. Тракторобудівників - пр. Ювілейний буде заборонений з 9:00 до 21:00 25 липня.

На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований по вул. Гвардійців Широнінців, вул. Василя Стуса, вул. Познанській, Салтівському шосе та ін., при цьому автобуси об'їжджатимуть її наступним чином:

№6е: - пр. Тракторобудівників - вул. Василя Стуса - вул. Гвардійців Широнінців - пр. Ювілейний і далі за маршрутом;

№10е: - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе - вул. Медична і далі за маршрутом;

№38е: - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе і далі за маршрутом;

№49е: - пр. Тракторобудівників - вул. Василя Стуса - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе і далі за маршрутом;

№121е, 137е: - пр. Тракторобудівників - Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців - пр. Ювілейний і далі за маршрутом;

№204е: - пр. Тракторобудівників - вул. Василя Стуса - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників і далі за

маршрутом;

№215е: - пр. Ювілейний (602 м/р) - Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців - вул. Василя Стуса - пр. Тракторобудівників і далі за маршрутом;

№263е: - пр. Ювілейний (602 м/р) - Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців і далі за маршрутом;

№281е: - вул. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе - вул. Амосова і далі за маршрутом.

Також з 9:00 до 21:00 25 липня буде заборонений рух тролейбусів по пр. Ювілейному, на ділянці від вул. Гвардійців Широнінців до розворотного кола «602 м/р». У зв'язку з цим, рух тролейбусів буде організований наступним чином:

№19: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - ст. м. «Академіка Барабашова»;

№24: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - розворотне коло «Північна Салтівка».

№20 - не ходить.