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24.07.2020  12:44   

У суботу на перехресті проспектів Тракторобудівників та Ювілейного забороняється рух транспорту

Рух буде заборонений з 9:00 до 21:00 25 липня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з капремонтом проїжджої частини.
 
Рух транспорту на перехресті пр. Тракторобудівників - пр. Ювілейний буде заборонений з 9:00 до 21:00 25 липня.
 
На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований по вул. Гвардійців Широнінців, вул. Василя Стуса, вул. Познанській, Салтівському шосе та ін., при цьому автобуси об'їжджатимуть її наступним чином:
 
№6е: - пр. Тракторобудівників - вул. Василя Стуса - вул. Гвардійців Широнінців - пр. Ювілейний і далі за маршрутом;
 
№10е: - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе - вул. Медична і далі за маршрутом;
 
№38е: - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе і далі за маршрутом;
 
№49е: - пр. Тракторобудівників - вул. Василя Стуса - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе і далі за маршрутом;
 
№121е, 137е: - пр. Тракторобудівників - Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців - пр. Ювілейний і далі за маршрутом;
 
№204е: - пр. Тракторобудівників - вул. Василя Стуса - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників і далі за
маршрутом;
 
№215е: - пр. Ювілейний (602 м/р) - Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців - вул. Василя Стуса - пр. Тракторобудівників і далі за маршрутом;
 
№263е: - пр. Ювілейний (602 м/р) - Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців і далі за маршрутом;
 
№281е: - вул. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе - вул. Амосова і далі за маршрутом.
 
Також з 9:00 до 21:00 25 липня буде заборонений рух тролейбусів по пр. Ювілейному, на ділянці від вул. Гвардійців Широнінців до розворотного кола «602 м/р». У зв'язку з цим, рух тролейбусів буде організований наступним чином:
 
№19: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - ст. м. «Академіка Барабашова»;
 
№24: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - розворотне коло «Північна Салтівка».
 
№20 - не ходить.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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