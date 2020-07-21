21.07.2020 08:32

Интерсити Киев – Харьков ночью застрял в Люботине (ВИДЕО)

Укрзалізниця сообщила, что опоздание поезда и-за поломки составило два часа.



// Telegram

В ночь на 21 июля подвижной состав поезда № 726 Киев-Харьков вышел из строя на станции Люботин, близ Харькова.



Пассажиров рейса доставили на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2:00.



Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда, сообщила Укрзалізниця на своей странице в Facebook.

Как сообщали в соцсетях очевидцы, а поезде выключили свет, и все время пассажиры провели в темноте.

«Сначала сидели со светом, потом машинисты пытались ребутнуть поезд (типа это роутер) не помогло. Сидим без света теперь. Такси сюда вызвать нереально, сервисы этот город не поддерживают. Крч весело. И х... пойми, когда мы доедем до Харькова. + тут стало супер душно и жарко», – сообщил телеграм-канал ХХ.



«Стоим в Люботине с 22:20, сказали ждать ещё минимум минут 10-15, так как перезапускают поезд. В итоге стояли два часа, мы не выдержали и уехали на такси», – написал телеграм-канал ХС.