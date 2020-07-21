Интерсити Киев – Харьков ночью застрял в Люботине (ВИДЕО)

Укрзалізниця сообщила, что опоздание поезда и-за поломки составило два часа.
В ночь на 21 июля подвижной состав поезда № 726 Киев-Харьков вышел из строя на станции Люботин, близ Харькова.
Пассажиров рейса доставили на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2:00.
Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда, сообщила Укрзалізниця на своей странице в Facebook.
Как сообщали в соцсетях очевидцы, а поезде выключили свет, и все время пассажиры провели в темноте.
«Сначала сидели со светом, потом машинисты пытались ребутнуть поезд (типа это роутер) не помогло. Сидим без света теперь. Такси сюда вызвать нереально, сервисы этот город не поддерживают. Крч весело. И х... пойми, когда мы доедем до Харькова. + тут стало супер душно и жарко», – сообщил телеграм-канал ХХ.
«Стоим в Люботине с 22:20, сказали ждать ещё минимум минут 10-15, так как перезапускают поезд. В итоге стояли два часа, мы не выдержали и уехали на такси», – написал телеграм-канал ХС.
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Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
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