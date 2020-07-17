В центре Харькова сносят аварийные деревья

Проезд транспорта частично запрещен по улице Искусств.
По информации Департамента инфраструктуры, с 9.00 до 15.00 17 июля ограничивается движение транспорта по ул Искусств, на участке от ул. Пушкинской до пер. Каплуновского.
Объезд организован по прилегающим улицам.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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