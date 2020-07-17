17.07.2020 09:39

В центре Харькова сносят аварийные деревья

Проезд транспорта частично запрещен по улице Искусств.



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По информации Департамента инфраструктуры, с 9.00 до 15.00 17 июля ограничивается движение транспорта по ул Искусств, на участке от ул. Пушкинской до пер. Каплуновского.

Объезд организован по прилегающим улицам.