16.07.2020 16:55

З п'ятниці на Московському проспекті забороняється рух транспорту

Рух транспорту буде заборонений з 21:00 17 липня до 5:30 20 липня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Тарасівської, буде заборонений з 21:00 17 липня до 5:30 20 липня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з санацією зливової каналізації.

На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований по вул. Польовій, вул. Академіка Павлова, пров. Конюшенному тощо.

Також з 21:00 17 липня до 5:30 20 липня автобус №249е об'їжджатиме цю ділянку наступним чином: - пр. Московський - пров. Конюшенний - вул. Академіка Павлова - пр. Московський і далі за маршрутом.

На цей ж період буде заборонений рух тролейбусів по вул. Богдана Хмельницького, вул. Броненосця «Потьомкін» та пр. Московському, на ділянці від розворотного кола «Ст. м. «Захисників України» до розворотного кола «Ст. м. «Московський проспект».

У зв'язку з цим, тролейбус №13 курсуватиме так: парк «Зустріч» - вул. Харківських Дивізій - пр. Московський - розворотне коло «Ст. м. «Московський проспект».

Крім того, з 23:00 17 липня до 15:00 18 липня буде заборонений рух трамваїв по пр. Московському, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Кошкіна. У зв'язку з цим, трамвай №8 курсуватиме наступним чином:

перша частина: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - вул. Семиградська - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - ст. м. «Київська» - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;

друга частина: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - парк Машинобудівників.