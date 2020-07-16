Трамвай №8 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по Московскому проспекту, на участке от улицы Академика Павлова до улицы Кошкина, запрещается с 23:00 17 июля до 15:00 18 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в этот период маршрут трамвая трамвай №8 будет раздеден на две части.
Электротранспорт будет курсировать так:
первая часть: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;
вторая часть: РК «Одесская» – ул. Героев Сталинграда – ул. Морозова – парк Машиностроителей.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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