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16.07.2020  15:33   

Трамвай №8 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по Московскому проспекту, на участке от улицы Академика Павлова до улицы Кошкина, запрещается с 23:00 17 июля до 15:00 18 июля.


//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в этот период маршрут трамвая трамвай №8 будет раздеден на две части.

Электротранспорт будет курсировать так:

первая часть: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;

вторая часть: РК «Одесская» – ул. Героев Сталинграда – ул. Морозова – парк Машиностроителей.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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