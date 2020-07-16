16.07.2020 15:33

Трамвай №8 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по Московскому проспекту, на участке от улицы Академика Павлова до улицы Кошкина, запрещается с 23:00 17 июля до 15:00 18 июля.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в этот период маршрут трамвая трамвай №8 будет раздеден на две части.



Электротранспорт будет курсировать так:



первая часть: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк»;



вторая часть: РК «Одесская» – ул. Героев Сталинграда – ул. Морозова – парк Машиностроителей.