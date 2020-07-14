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14.07.2020  16:38   

Рух по площі Захисників України буде заборонено ще два тижні

Рух транспорту буде заборонений до 30 липня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по пл. Захисників України, на ділянці від вул. Броненосця «Потьомкін» до вул. Військової, буде заборонений до 30 липня.
 
Раніше рух планувалося відкрити 15 липня. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, терміни продовжили у зв'язку з продовженням робіт із заміни ділянки теплотраси.
 
Нагадаємо, що об'їзд закритої ділянки організований вулицями Броненосця «Потьомкін», Богдана Хмельницького, Нікітіна, Військовою, пл. Захисників України, пр. Московським та ін.
 
На час робіт автобус №211е при русі у бік вул. Власенка курсує так: - пр. Московський - вул. Богдана Хмельницького - вул. Молочна і далі за маршрутом.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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