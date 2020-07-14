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14.07.2020  14:31   

Трамвай №26 змінить маршрут у середу

Рух трамваїв по вул. Весніна, Журавлівському узвозі та вул. Матюшенка, на ділянці від вул. Мироносицької до вул. Шевченка, буде заборонений не 14 липня, як планувалося раніше, а з 9:30 до 12:00 15 липня.


//gortransport.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, терміни перенесли у зв'язку зі значними опадами і неможливістю виконання робіт з кронування дерев біля контактної мережі трамваю на Журавлівському узвозі.

Завтра, 15 липня, коли роботи зможуть виконати, трамвай №26 курсуватиме так: розворотне коло «Південно-Східне» - пр. Московський - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - ст. м. «Київська».

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, трамвай, реконструкция, рельсы, харьков
 
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