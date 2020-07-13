13.07.2020 17:32

Трамвай №26 у вівторок змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Весніна, Журавлівському узвозі та вул. Матюшенка, на ділянці від вул. Мироносицької до вул. Шевченка, буде заборонений з 9:30 до 12:00 14 липня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з кронування дерев, що знаходяться біля контактної мережі.



Через це трамвай №26 курсуватиме так: розворотне коло «Південно-Східне» - пр. Московський - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - ст. м. «Київська».