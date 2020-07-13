Трамвай №26 у вівторок змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Весніна, Журавлівському узвозі та вул. Матюшенка, на ділянці від вул. Мироносицької до вул. Шевченка, буде заборонений з 9:30 до 12:00 14 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з кронування дерев, що знаходяться біля контактної мережі.
Через це трамвай №26 курсуватиме так: розворотне коло «Південно-Східне» - пр. Московський - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - ст. м. «Київська».
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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