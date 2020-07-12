12.07.2020 14:42

На Драгомировской в районе проспекта Гагарина ограничивается движение транспорта

Продолжается ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части.



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Движение транспорта по ул. Драгомировской, на участке от пр. Гагарина до дома №10/3 по ул. Драгомировской, будет ограничено с 9:00 до 17:00 13 и 14 июля.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.