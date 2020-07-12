Главная Новости Дороги и транспорт На Драгомировской в районе проспекта Гагарина ограничивается движение транспорта
12.07.2020  14:42   

На Драгомировской в районе проспекта Гагарина ограничивается движение транспорта

Продолжается ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части.


// Facebook

Движение транспорта по ул. Драгомировской, на участке от пр. Гагарина до дома №10/3 по ул. Драгомировской, будет ограничено с 9:00 до 17:00 13 и 14 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.07 Дороги и транспорт На Комунальному шляхопроводі на два дня обмежується рух транспорту 10.07 Дороги и транспорт Машинистам харьковского метро пообещали июльскую зарплату вовремя 10.07 Дороги и транспорт Игорь Терехов: Реконструкция Коммунального путепровода находится на завершающей стадии
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 