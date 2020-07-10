Тролейбус №11 завтра змінить маршрут

Рух тролейбусів по вул. Конєва та вул. Малиновського, на ділянці від вул. Конєва до вул. Коцарської, вул. Коцарській, вул. Благовіщенській, пл. Благовіщенській та узвозу Соборному буде заборонений з 9:00 до 18:00 11 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом Купецького моста.
На цей період тролейбус №11 курсуватиме так: пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва.
Именно сегодня будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
В выходные жара вернется, уверяют синоптики.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажность:
давление:
ветер: