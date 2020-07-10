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10.07.2020  16:35   

Тролейбус №11 завтра змінить маршрут

Рух тролейбусів по вул. Конєва та вул. Малиновського, на ділянці від вул. Конєва до вул. Коцарської, вул. Коцарській, вул. Благовіщенській, пл. Благовіщенській та узвозу Соборному буде заборонений з 9:00 до 18:00 11 липня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом Купецького моста.

На цей період тролейбус №11 курсуватиме так: пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва.

Источник:   ХГС
 Тэги:  маршрут, транспорт, изменение, троллейбус, харьков
 
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