10.07.2020 16:35

Тролейбус №11 завтра змінить маршрут

Рух тролейбусів по вул. Конєва та вул. Малиновського, на ділянці від вул. Конєва до вул. Коцарської, вул. Коцарській, вул. Благовіщенській, пл. Благовіщенській та узвозу Соборному буде заборонений з 9:00 до 18:00 11 липня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом Купецького моста.



На цей період тролейбус №11 курсуватиме так: пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва.