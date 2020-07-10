10.07.2020 15:35

Отменили авиарейс из Харькова: обещают компенсацию

На табло Международного аэропорта «Харьков» из расписания исчез прямой рейс «Харьков - Таллин» авиакомпании Wizz Air.



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Самолет в столицу Эстонии должен был лететь завтра. Однако правительство прибалтийской страны запретило принимать рейсы из Украины. Причина - высокий уровень заболеваемости COVID-19 в нашей стране.

«Вчера правительство Эстонии приняло решение - не пускать прямые авиарейсы из Украины в Эстонию. До 28 июля все рейсы отменены, в том числе и «Харьков - Таллин», который авиакомпания Wizz Air начала осуществлять с 4 июля», - сообщил «Город Х» коммерческий директор харьковского аэропорта Владислав Ильин.

По его словам, пассажирам, которые приобрели билеты на рейс «Харьков - Таллин», компания должна возвратить деньги.

Напомним, запрет на туристические поездки гражданам Украины в страны Шенгенской зоны Еврокомиссия продлила до 15 июля из-за увеличения численности заболевших COVID-19 в нашей стране. Однако это решение не является обязывающим для стран ЕС.