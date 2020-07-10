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10.07.2020  12:44   

Игорь Терехов: Реконструкция Коммунального путепровода находится на завершающей стадии

Ко Дню города будет обеспечена полная проезжаемость транспорта.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.

«До 23 августа мы полностью уложим здесь верхний слой асфальта и обеспечим полную проезжаемость для транспорта.

Сейчас мы заканчиваем подготовительные работы, и в октябре он заработает в обычном режиме. Также там будет сделана подсветка и путепровод приобретет новый внешний вид», – написал Игорь Терехов.

Первый вице-мэр отметил, что строительство путепровода происходило в середине семидесятых годов прошлого века, и с тех пор он ни разу не реконструировался.

Тэги:  терехов, дорога, рекоснтрекция, движение, харьков, коммунальный путепровод
 
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