Игорь Терехов: Реконструкция Коммунального путепровода находится на завершающей стадии

10.07.2020 12:44

Ко Дню города будет обеспечена полная проезжаемость транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.

«До 23 августа мы полностью уложим здесь верхний слой асфальта и обеспечим полную проезжаемость для транспорта.

Сейчас мы заканчиваем подготовительные работы, и в октябре он заработает в обычном режиме. Также там будет сделана подсветка и путепровод приобретет новый внешний вид», – написал Игорь Терехов.