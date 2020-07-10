Игорь Терехов: Реконструкция Коммунального путепровода находится на завершающей стадии

Ко Дню города будет обеспечена полная проезжаемость транспорта.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.
«До 23 августа мы полностью уложим здесь верхний слой асфальта и обеспечим полную проезжаемость для транспорта.
Сейчас мы заканчиваем подготовительные работы, и в октябре он заработает в обычном режиме. Также там будет сделана подсветка и путепровод приобретет новый внешний вид», – написал Игорь Терехов.
Первый вице-мэр отметил, что строительство путепровода происходило в середине семидесятых годов прошлого века, и с тех пор он ни разу не реконструировался.
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