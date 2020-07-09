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09.07.2020  16:44   

Трамвай №8 тимчасово змінить маршрут руху

Рух трамваїв по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна, буде заборонений з 22:00 10 липня до завершення робіт.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайної переїзду «вул. Плеханівська - вул. Польова».

На час ремонту трамвай №8 курсуватиме наступним чином: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - вул. Одеська;

у зворотному напрямку: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602

Источник:   ХГС
 Тэги:  маршрут, транспорт, изменение, харьков
 
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