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09.07.2020  16:26   

Один із вестибюлів станції метро «Академіка Барабашова» буде закритий пізно ввечері

Вестибюль №2 ст. м. «Академіка Барабашова» буде зачинений на вхід з 23:00 9 липня до 5:30 10 липня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у КП «Харківський метрополітен», це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на ескалаторі. Вихід здійснюватиметься у звичайному режимі.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ремонт, метро, эскалатор, харьков, барабашово
 
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