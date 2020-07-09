Один із вестибюлів станції метро «Академіка Барабашова» буде закритий пізно ввечері

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 9 июля Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 10 июля В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков