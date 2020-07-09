Один із вестибюлів станції метро «Академіка Барабашова» буде закритий пізно ввечері

Вестибюль №2 ст. м. «Академіка Барабашова» буде зачинений на вхід з 23:00 9 липня до 5:30 10 липня.
Як повідомили у КП «Харківський метрополітен», це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на ескалаторі. Вихід здійснюватиметься у звичайному режимі.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
влажность:
давление:
ветер: