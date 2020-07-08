На дорогах под Харьковом насчитали более двух десятков красно-белых зебр

С начала года на дорогах Харьковской области разметили более 350 км проезжей части и 2 пешеходных переходов.
По данным САД, дорожники обновляют дорожную разметку и пешеходные переходы. "Красно-белые полоски появляются на пешеходных переходах. В частности, уже обновили 23 переходы", - говорится в сообщении.
Кроме этого, с начала года размечено более 350 км проезжей части.
Также продолжаются работы по ликвидации ямочности, заливки трещин в асфальтобетонном покрытии, удаление поросли, покоса травы и тому подобное.
Служба автомобильных дорог обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на предупредительные знаки.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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