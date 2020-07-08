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08.07.2020  18:48   

На дорогах под Харьковом насчитали более двух десятков красно-белых зебр

С начала года на дорогах Харьковской области разметили более 350 км проезжей части и 2 пешеходных переходов.


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По данным САД, дорожники обновляют дорожную разметку и пешеходные переходы. "Красно-белые полоски появляются на  пешеходных переходах. В частности, уже обновили 23 переходы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, с начала года размечено более 350 км проезжей части.

Также продолжаются работы по ликвидации ямочности, заливки трещин в асфальтобетонном покрытии, удаление поросли, покоса травы и тому подобное.

Служба автомобильных дорог обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на предупредительные знаки.

Источник:   Служба автомобильных дорог в Харьковской области
 Тэги:  дорога, разметка, переход
 
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