08.07.2020 16:46

В районі стадіону «Металіст» увечері буде заборонено рух

Рух транспорту по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Державінської до пров. Власівського, пров. Власівському та вул. Храмова буде заборонено з 20:00 8 липня до 00:30 9 липня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням на стадіоні «Металіст» фінального матчу Кубка України з футболу між ФК «Динамо» та ФК «Ворскла».



На час проведення матчу об'їзд здійснюватися прилеглими вулицями.



Зазначимо, сьогодні в Харкові відбудеться фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону-2019/2020. Початок - о 21:30. Матч пройде без глядачів. Спочатку фінал Кубка України планували провести в Тернополі, але згодом виконавчий комітет УАФ переніс фінальний поєдинок до Львова. Однак у зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією у Львівській області матч було вирішено провести у Харкові.