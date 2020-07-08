В районі стадіону «Металіст» увечері буде заборонено рух

Рух транспорту по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Державінської до пров. Власівського, пров. Власівському та вул. Храмова буде заборонено з 20:00 8 липня до 00:30 9 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням на стадіоні «Металіст» фінального матчу Кубка України з футболу між ФК «Динамо» та ФК «Ворскла».
На час проведення матчу об'їзд здійснюватися прилеглими вулицями.
Зазначимо, сьогодні в Харкові відбудеться фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону-2019/2020. Початок - о 21:30. Матч пройде без глядачів. Спочатку фінал Кубка України планували провести в Тернополі, але згодом виконавчий комітет УАФ переніс фінальний поєдинок до Львова. Однак у зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією у Львівській області матч було вирішено провести у Харкові.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
влажность:
давление:
ветер: