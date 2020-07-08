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08.07.2020  16:46   

В районі стадіону «Металіст» увечері буде заборонено рух

Рух транспорту по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Державінської до пров. Власівського, пров. Власівському та вул. Храмова буде заборонено з 20:00 8 липня до 00:30 9 липня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням на стадіоні «Металіст» фінального матчу Кубка України з футболу між ФК «Динамо» та ФК «Ворскла».

На час проведення матчу об'їзд здійснюватися прилеглими вулицями.

Зазначимо, сьогодні в Харкові відбудеться фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону-2019/2020. Початок - о 21:30. Матч пройде без глядачів. Спочатку фінал Кубка України планували провести в Тернополі, але згодом виконавчий комітет УАФ переніс фінальний поєдинок до Львова. Однак у зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією у Львівській області матч було вирішено провести у Харкові.

Источник:   ХГС
 Тэги:  металлист, футбол, состав, харьков, матч
 
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