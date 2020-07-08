SkyUp приостановил продажу билетов на большинство международных направлений

Как показывает анализ системы бронирования перевозчика, SkyUp отменил все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Сейчас в продаже авиакомпании SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля - из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложены как минимум до 1 августа.

Также SkyUp убрал из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу.

Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год):

Львов – Барселона

Одесса – Барселона

Харьков – Барселона

Запорожье – Барселона

Одесса – Ларнака

Запорожье – Ларнака

Львов – Бургас

Харьков – Бургас

Запорожье – Бургас