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08.07.2020  10:02   

SkyUp приостановил продажу билетов на большинство международных направлений

В продаже SkyUp сейчас есть международные регулярные рейсы лишь в Тирану и в Бургас.


//biz.liga.net

Авиакомпания SkyUp Airlines приостановила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа, сообщает Lowcostavia.com.ua.

Как показывает анализ системы бронирования перевозчика, SkyUp отменил все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Сейчас в продаже авиакомпании SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля - из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложены как минимум до 1 августа.

Также SkyUp убрал из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу.

Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год):

Львов – Барселона
Одесса – Барселона
Харьков – Барселона
Запорожье – Барселона
Одесса – Ларнака
Запорожье – Ларнака
Львов – Бургас
Харьков – Бургас
Запорожье – Бургас

 

Тэги:  авиа, аэропорт, харьков
 
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