На Драгомирівській в районі проспекту Гагаріна обмежується рух транспорту

Рух транспорту по вул. Драгомирівській, на ділянці від пр. Гагаріна до будинку №10/3 по вул. Драгомирівській, буде обмежено з 9:00 до 17:00 8 і 9 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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