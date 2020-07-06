По вулиці Іллінській на два місяці забороняється рух транспорту

Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.

В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.