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06.07.2020  17:33   

По вулиці Іллінській на два місяці забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Іллінській, на ділянці від вул. Петра Болбочана до вул. Волонтерської, буде заборонено з 7 липня по 20 вересня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією теплових мереж по вул. Іллінській.

На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Петра Болбочана, Волонтерською, Холодногірською, Полтавський Шлях та ін.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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