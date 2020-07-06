По вулиці Іллінській на два місяці забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Іллінській, на ділянці від вул. Петра Болбочана до вул. Волонтерської, буде заборонено з 7 липня по 20 вересня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією теплових мереж по вул. Іллінській.
На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Петра Болбочана, Волонтерською, Холодногірською, Полтавський Шлях та ін.
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