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06.07.2020  18:00   

На ділянці Московського проспекту до кінця тижня заборонено рух

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Ощепкова до вул. Харківських Дивізій при русі у бік пр. Петра Григоренка, буде заборонено до 20:00 10 липня.


// city.kharkov.ua

Раніше рух планувалося відкрити 7 липня. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, терміни продовжили у зв'язку з продовженням реконструкції проспекту. 

Нагадаємо, що для об'їзду закритої ділянки організовано двосторонній рух транспорту по смузі зустрічного напрямку.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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