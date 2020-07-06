На ділянці Московського проспекту до кінця тижня заборонено рух

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Ощепкова до вул. Харківських Дивізій при русі у бік пр. Петра Григоренка, буде заборонено до 20:00 10 липня.
Раніше рух планувалося відкрити 7 липня. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, терміни продовжили у зв'язку з продовженням реконструкції проспекту.
Нагадаємо, що для об'їзду закритої ділянки організовано двосторонній рух транспорту по смузі зустрічного напрямку.
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