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06.07.2020  16:36   

Вулицею Бекетова обмежать проїзд транспорту

Рух транспорту по вул. Бекетова, на ділянці від пр. Олександрівського до вул. Миру, буде обмежено з 9:00 до 17:00 7 липня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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