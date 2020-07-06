Вулицею Бекетова обмежать проїзд транспорту

Рух транспорту по вул. Бекетова, на ділянці від пр. Олександрівського до вул. Миру, буде обмежено з 9:00 до 17:00 7 липня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.
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