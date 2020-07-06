Рух по вулиці Сидора Ковпака буде тимчасово обмежено

Рух транспорту по вул. Сидора Ковпака, на ділянці від вул. Семена Челюскіна до вул. Чуйківської, буде обмежено з 9:00 до 17:00 7 липня.
Пропуск транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі руху.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без существенных осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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