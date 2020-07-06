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06.07.2020  10:51   

Рух по вулиці Сидора Ковпака буде тимчасово обмежено

Рух транспорту по вул. Сидора Ковпака, на ділянці від вул. Семена Челюскіна до вул. Чуйківської, буде обмежено з 9:00 до 17:00 7 липня.


// city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїзної частини. 

Пропуск транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі руху.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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