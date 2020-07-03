У понеділок в провулку Івана Каркача буде заборонено рух транспорту

Рух транспорту в пров. Івана Каркача, на ділянці від вул. Плиткової до вул. Електровозної, буде заборонено з 9:00 до 17:00 6 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Електровозною, Миру, Плитковою, Шаріковою тощо.
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От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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