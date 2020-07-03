03.07.2020 15:55

У понеділок в провулку Івана Каркача буде заборонено рух транспорту

Рух транспорту в пров. Івана Каркача, на ділянці від вул. Плиткової до вул. Електровозної, буде заборонено з 9:00 до 17:00 6 липня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.



На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Електровозною, Миру, Плитковою, Шаріковою тощо.