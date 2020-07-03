03.07.2020 13:28

Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду

В четверг, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своей подписью закон, который отменяет уголовную ответственность за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения, который должен был вступить в силу 1 июля.



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Соответствующий закон опубликован на сайте парламента.

Так, проект закона об уголовной ответственности был принят еще осенью 2018 года. Он должен был вступить в силу с начала нынешнего года, но Рада отложила его на 6 месяцев, до 1 июля.

Из-за того, что новый закон, отменяющий уголовную ответственность, Зеленский тогда еще не подписал, с 1 июля он вступил в силу. Теперь же он фактически отменен.

Уголовная ответственность касается не только нетрезвого вождения, но и допуска за руль пьяного водителя, отказа водителя пройти медосмотр на степень опьянения, употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.

Согласно законодательству, законы в Украине не имеют обратного действия, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Поэтому те водители, которых задержали на нетрезвом вождении в течение последних двух дней, будут отвечать за преступление по административным законодательством.

Согласно же новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей не будут наказывать заключением. Документ предусматривает только увеличение штрафов.

Напомним, в прошлом году патрульная полиция Украины в целом оштрафовала за нетрезвую езду 115 тысяч 711 человек.