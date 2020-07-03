На вулиці Семиградській до понеділка закрито рух

Рух транспорту по вул. Cеміградській, на ділянці від вул. Бестужева до в'їзду Семиградського, заборонено до 17.00 6 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтними роботами на каналізаційній мережі по вул. Семиградській в районі будинку №26.
Об'їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями: Бестужева, Віринською, Академіка Павлова, пр. Московським, в'їздом Семиградським та ін.
Також у цей час автобуси №233е, 269е здійснюють об'їзд наступним чином:
під час руху в бік Салтівки: - вул. Семиградська - вул. Тюрінська - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе і далі за маршрутом.
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