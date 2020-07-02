02.07.2020 16:26

Тролейбуси №19 і 24 тимчасово змінять маршрут, а №20 - не ходитиме

Рух транспорту по пр. Ювілейному, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до пр. Тракторобудівників при русі в бік вул. Познанської, буде заборонено з 8:00 до 21:00 3 липня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з капітальним ремонтом проспекту.



Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух транспорту по смузі зустрічного напрямку.

Крім того, з 8:00 до 21:00 4 липня буде заборонено рух транспорту по пр. Ювілейному, на ділянці від пр. Тракторобудівників до вул. Гвардійців-Широнінців при русі у бік пр. Льва Ландау. Для об’їзду закритої ділянки також буде організовано двосторонній рух транспорту по зустрічній смузі.

Тому 3 та 4 липня буде заборонено рух тролейбусів по пр. Ювілейному, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «602 м/р». Тролейбуси курсуватимуть так:

№19: розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№24: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців-Широнінців - розворотне коло «Північна Салтівка»;