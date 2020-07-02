Тролейбуси №19 і 24 тимчасово змінять маршрут, а №20 - не ходитиме

Рух транспорту по пр. Ювілейному, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до пр. Тракторобудівників при русі в бік вул. Познанської, буде заборонено з 8:00 до 21:00 3 липня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з капітальним ремонтом проспекту.
Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух транспорту по смузі зустрічного напрямку.
Крім того, з 8:00 до 21:00 4 липня буде заборонено рух транспорту по пр. Ювілейному, на ділянці від пр. Тракторобудівників до вул. Гвардійців-Широнінців при русі у бік пр. Льва Ландау. Для об’їзду закритої ділянки також буде організовано двосторонній рух транспорту по зустрічній смузі.
Тому 3 та 4 липня буде заборонено рух тролейбусів по пр. Ювілейному, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «602 м/р». Тролейбуси курсуватимуть так:
№19: розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№24: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців-Широнінців - розворотне коло «Північна Салтівка»;
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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