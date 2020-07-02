Еще два поезда из Харькова к морю запустила Укрзалізниця

Укрзалізниця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели восстановят курсирования поезда в Херсон, Бердянска и Новоалексеевка.
Из Харькова запущены два новых поезда:
Поезд №375/376 Харьков - Херсон. Он будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.
Поезд №261/262 Харьков - Бердянск. Будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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