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01.07.2020  08:49   

По улице Сидора Ковпака дорожники обновляют покрытие (ВИДЕО)

Свою рабочую неделю одна из бригад профильного городского КП начала на улице Сидора Ковпака.


//izvestia.kharkov.ua

Дорожники приступили к обновлению участка общей площадью в 6000 квадратных метров от улицы Лазьковской до 134 дома. Это примерно 900 метров дороги.

В прошлом году коммунальщики уже провели текущий ремонт по улице Сидора Ковпака – от улицы Челюскинцев до моста. Тогда было обновлено 6500 квадратных метров покрытия. А также ремонтировали дорогу от спуска Жилярди до улицы Лазьковской. Там тоже был проведен ремонт и расширение дороги, тогда дорожники сделали еще одну полосу движения для удобства автовладельцев.
 
Алексей Задорожный, инженер КП «Дорремстрой»:
Мы сейчас продолжаем выполнять текущий ремонт, он выполнялся и в том году. На этом участке было достаточно разрушенное покрытие. Мы выравнивающий слой постелили, местами, где было необходимо, а сейчас стелим верхний слой асфальтобетонного покрытия для ровности и лучшей проезжаемости машин. На данном участке загрузка довольно большая, так как она выводит на окружную дорогу из города. Обеспечили реверсное движение для удобства водителей.
 
Несколько дней, и автовладельцы смогут оценить качество выполненных работ. Дорожники уверяют: некачественное покрытие улицы Сидора Ковпака - это уже воспоминания, а будущее - качественная дорога, по которой будет приятно ехать.
 
Алексей Задорожный, инженер КП «Дорремстрой»:
В дальнейшем мы планируем провести работы по текущему ремонту тротуара по улице Дарвина и по спуску Куликовскому. Также в планах выполнить отсыпку частного сектора для лучшей проезжаемости по улице Жилярди.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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