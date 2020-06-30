30.06.2020 14:17

На вулиці Героїв Праці на три дні забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Гвардійців-Широнінців, буде заборонено щодня з 9:00 до 17:00 1-3 липня.



://city.kharkov.ua/

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини вул. Героїв Праці.



Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Гвардійців-Широнінців, Валентинівською, Бучми, Академіка Павлова та ін.

На час ремонтних робіт автобуси об'їжджатимуть закриту ділянку таким чином:

№212е, 215е, 266е: - вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці і далі за маршрутом;

№55е, 247е: - вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Бучми – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці і далі за маршрутом;

№152е, 263е: - вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці і далі за маршрутом;

№268е: – вул. Валентинівська – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці і далі за маршрутом.