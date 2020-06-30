На вулиці Героїв Праці на три дні забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Гвардійців-Широнінців, буде заборонено щодня з 9:00 до 17:00 1-3 липня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини вул. Героїв Праці.
Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Гвардійців-Широнінців, Валентинівською, Бучми, Академіка Павлова та ін.
На час ремонтних робіт автобуси об'їжджатимуть закриту ділянку таким чином:
№212е, 215е, 266е: - вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці і далі за маршрутом;
№55е, 247е: - вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Бучми – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці і далі за маршрутом;
№152е, 263е: - вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці і далі за маршрутом;
№268е: – вул. Валентинівська – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці і далі за маршрутом.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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