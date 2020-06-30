Троллейбусы № 11 временно изменят маршрут

Движение троллейбусов по Купеческому мосту и Соборному спуску, на участке от Лопанской набережной до ул. Клочковской, запрещается с 09.00 до 13.00 1 июля.
По информации Департамента инфраструктуры, движение троллейбусного маршрута № 11 будет организовано следующим образом:
– РК «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любви Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская / ул. Коцарская – площадь Благовещенская.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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