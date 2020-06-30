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30.06.2020  08:06   

В среду на ХТЗ не будут ходить трамваи

Движение трамваев по Московскому проспекту и проспекту Тракторостроителей на участке от РК «Юго-Восточное» до Салтовского шоссе запрещается с 9:00 до 16:00 1 июля.


//gortransport.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, движение трамвайных маршрутов будет организовано следующим образом:

№16: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Моисеевская (станция метро «Киевская») – ул. Шевченко – ЖК «Журавлевский гидропарк»;

№16а: не ходит;

№23: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – РК «602 м / р»;

№26: РК «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – Журавлевский спуск – ул. Веснина – ул. Мироносицкая – площадь Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – РК «Лесопарк».

Напомним, движение трамваев №№ 16, 16А и 26 по ул. Героев Труда и ул. Шевченко на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 16:00 с 1 по 6 июля.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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