В среду на ХТЗ не будут ходить трамваи

Движение трамваев по Московскому проспекту и проспекту Тракторостроителей на участке от РК «Юго-Восточное» до Салтовского шоссе запрещается с 9:00 до 16:00 1 июля.
По информации Департамента инфраструктуры, движение трамвайных маршрутов будет организовано следующим образом:
№16: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Моисеевская (станция метро «Киевская») – ул. Шевченко – ЖК «Журавлевский гидропарк»;
№16а: не ходит;
№23: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – РК «602 м / р»;
№26: РК «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – Журавлевский спуск – ул. Веснина – ул. Мироносицкая – площадь Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – РК «Лесопарк».
Напомним, движение трамваев №№ 16, 16А и 26 по ул. Героев Труда и ул. Шевченко на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 16:00 с 1 по 6 июля.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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