По Купецькому мосту до вересня закривають рух

Рух транспорту по Купецькому мосту буде заборонено з 19:00 30 червня до 20:00 1 вересня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з капітальним ремонтом Купецького мосту.
Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Клочківською, Пискунівською, Різдвяною, Полтавський Шлях, пл. Сергіївською та ін. Безперешкодний рух громадського електротранспорту буде забезпечено.
На час робіт автобуси об'їжджають закриту ділянку у такий спосіб:
№202е, 238е: - вул. Університетська – пл. Павлівська - пл. Сергіївська – Лопанська набережна і далі за маршрутом;
№231е, 246е: пл. Павлівська - пл. Сергіївська – Лопанська набережна і далі за маршрутом.
Крім того, з 9:00 до 13:00 1 липня буде заборонено рух тролейбусів по Купецькому мосту та Соборному узвозу, на ділянці від Лопанської набережної до вул. Клочківської.
Тролейбус №11 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Малиновського - вул. Благовіщенська/вул. Коцарська - пл. Благовіщенська.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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