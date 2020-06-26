26.06.2020 19:02

По Купецькому мосту до вересня закривають рух

Рух транспорту по Купецькому мосту буде заборонено з 19:00 30 червня до 20:00 1 вересня.



://city.kharkov.ua/

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з капітальним ремонтом Купецького мосту.

Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Клочківською, Пискунівською, Різдвяною, Полтавський Шлях, пл. Сергіївською та ін. Безперешкодний рух громадського електротранспорту буде забезпечено.

На час робіт автобуси об'їжджають закриту ділянку у такий спосіб:

№202е, 238е: - вул. Університетська – пл. Павлівська - пл. Сергіївська – Лопанська набережна і далі за маршрутом;

№231е, 246е: пл. Павлівська - пл. Сергіївська – Лопанська набережна і далі за маршрутом.

Крім того, з 9:00 до 13:00 1 липня буде заборонено рух тролейбусів по Купецькому мосту та Соборному узвозу, на ділянці від Лопанської набережної до вул. Клочківської.



Тролейбус №11 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Малиновського - вул. Благовіщенська/вул. Коцарська - пл. Благовіщенська.