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26.06.2020  19:02   

По Купецькому мосту до вересня закривають рух

Рух транспорту по Купецькому мосту буде заборонено з 19:00 30 червня до 20:00 1 вересня.


://city.kharkov.ua/

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з капітальним ремонтом Купецького мосту.

Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Клочківською, Пискунівською, Різдвяною, Полтавський Шлях, пл. Сергіївською та ін. Безперешкодний рух громадського електротранспорту буде забезпечено. 

На час робіт автобуси об'їжджають закриту ділянку у такий спосіб:

№202е, 238е: - вул. Університетська – пл. Павлівська - пл. Сергіївська – Лопанська набережна і далі за маршрутом;
№231е, 246е: пл. Павлівська - пл. Сергіївська – Лопанська набережна і далі за маршрутом.

Крім того, з 9:00 до 13:00 1 липня буде заборонено рух тролейбусів по Купецькому мосту та Соборному узвозу, на ділянці  від Лопанської набережної до вул. Клочківської.

Тролейбус №11 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка -  пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Малиновського - вул. Благовіщенська/вул. Коцарська - пл. Благовіщенська.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничения, харьков, ремонт, дорога
 
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