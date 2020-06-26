На вулиці Сидора Ковпака буде тимчасово обмежено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Сидора Ковпака, на ділянці від вул. Лазьківської до будинку №134 по вул. Сидора Ковпака, буде обмежено з 9:00 до 17:00 30 червня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
Пропуск транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі руху.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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