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26.06.2020  18:41   

На вулиці Сидора Ковпака буде тимчасово обмежено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Сидора Ковпака, на ділянці від вул. Лазьківської до будинку №134 по вул. Сидора Ковпака, буде обмежено з 9:00 до 17:00 30 червня.


://city.kharkov.ua/

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Пропуск транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі руху. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  дорога, транспорт, ограничение, ремонт
 
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