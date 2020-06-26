26.06.2020 18:41

На вулиці Сидора Ковпака буде тимчасово обмежено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Сидора Ковпака, на ділянці від вул. Лазьківської до будинку №134 по вул. Сидора Ковпака, буде обмежено з 9:00 до 17:00 30 червня.



://city.kharkov.ua/

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.



Пропуск транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі руху.