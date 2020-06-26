26.06.2020 09:27

Дорожники обновляют покрытие по улице генерала Удовиченко (ВИДЕО)

В четверг дорожники начали ремонт центральной улицы Большой Даниловки – после того, как здесь проложили ветку водопровода.



//izvestia.kharkov.ua

Большая Даниловка - микрорайон Киевского района Харькова, который входит в состав города уже почти 60 лет, а если точнее, то с 1963 года и насчитывает более 2200 частных домовладений.

Улица генерала Удовиченко имеет важное транспортное значение - потому что связывает поселок Жуковского, Шишковку и Северную Салтовку. Протяженность участка работ по ремонту дорожного покрытия составляет один километр.



«Данная дорога считается магистральной потому, что это одна из дорог, которая выводит на окружную трассу из города. Она достаточно загруженная. Была сужена землёй, смётом - мы её расширили. Так же было многочисленное разрушение покрытия асфальтобетонного. Поэтому было принято решение перекрыть участок дороги, чтобы была возможность и расширить её и благоустроить. Вот в прошлом году мы сделали предыдущий участок дороги, там были более значительные разрушения, чтобы выполнить ремонт практически всей дороги, чтобы по ней было удобно и благополучно двигаться всему транспорту», – рассказал инженер КП "Дорремстрой" Алексей Задорожный.



Однако на время асфальтирование без трудностей не обошлось, добавляет Алексей Задорожный, потому для ускорения работ пришлось пустить весь транспорт по свободной полосе. Поэтому водителям приходилось ждать, когда проедут те, что движутся на выезд из Харькова, или наоборот - проедет другая колонна с окружной.