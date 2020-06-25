25.06.2020 14:06

У Жихарі побудують нову дорогу

Будівництво нової дороги, яка стане продовженням вул. Тернопільської, планують почати цього літа у сел. Жихор.



// city.kharkov.ua

За дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса сьогодні, 25 червня, в селищі пройшла виїзна нарада з цього приводу. У ній взяли участь директор Департаменту будівництва і дорожнього господарства Володимир Чумаков, заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, голова Адміністрації Основ'янського району Ганна Головчанська і місцеві жителі.

Глава райадміністрації зазначила, що з проханням побудувати дорогу, яка є центральною в селищі, до мера жителі селища звернулися торік на виїзному прийомі. Геннадій Кернес пообіцяв почати роботи у 2020 році.

За словами Володимира Чумакова, по цьому об'єкту вже розроблена вся проєктна документація, проведено тендер, і найближчим часом буде оголошений його переможець. «Якщо не виникне ніяких проблем, то ми укладемо договір з підрядником 21 липня. Після цього почнуться роботи з ремонту дороги», - повідомив директор департаменту.



Він підкреслив, що проєкт передбачає не просто прокладку дороги, а й цілий комплекс робіт, включаючи ремонт підземних інженерних комунікацій і обладнання тротуарів, яких до цього тут не було взагалі.



«Наприклад, кілька приватних будинків, які розташовані в зоні будівництва, мають газопроводи, і в ході робіт ми їх замінимо. Також тут будуть проведені всі необхідні інженерні заходи з перекладки водопроводу і ремонту дощової каналізації. Частину підземних комунікацій ми вже оновили, якісь роботи проведемо в процесі будівництва», - повідомив Володимир Чумаков.



Місцеві жителі початку робіт раді. Кажуть, що ця дорога дуже важлива для селища не тільки тому, що є його головною транспортною артерією, але і веде до дитячого садка.



«Асфальтованої дороги тут не було ніколи, її просто підтримували, щоб можна було проїхати. Нам дуже потрібна ця дорога, особливо батькам наших вихованців. В кінці вулиці якраз розташований дитячий садок, в який ходять практично всі місцеві малюки. Однак через поганий під'їзд до нього не багато хто може довезти туди дітей», - підкреслила вихователь дитячого садка №391 Валентина Костенко.



«Для нас цей проєкт дуже важливий, оскільки дітям буде зручно добиратися до дитячого садка. Також до дошкільної установи буде забезпечена хороша дорога для підвезення продуктів», - підкреслила глава райадміністрації.



Протяжність нової дороги складе близько 2 км. Буде побудована ділянка від пам'ятника загиблим воїнам по вул. Тернопільській до вул. Кар'єрної. Завершити будівництво планується до кінця 2020 року.