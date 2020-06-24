Площадь Защитников Украины временно закроют для транспорта

С 25 июня по 15 июля запрещается движение транспорта по по площади Защитников Украины, на участке от улицы Броненосца «Потемкин» до улицы Военной.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Броненосца «Потемкин», Богдана Хмельницкого, площади Защитников Украины, Московскому проспекту, улицам Никитина, Военной и другим.
В этот период изменят направление движения автобусы № 211. Объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом:
при движении в сторону ул. Власенко:
- просп. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Молочная и далее по маршруту.
День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
30 лет назад состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», а Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев.
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