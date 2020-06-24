24.06.2020 14:35

Площадь Защитников Украины временно закроют для транспорта

С 25 июня по 15 июля запрещается движение транспорта по по площади Защитников Украины, на участке от улицы Броненосца «Потемкин» до улицы Военной.



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Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Броненосца «Потемкин», Богдана Хмельницкого, площади Защитников Украины, Московскому проспекту, улицам Никитина, Военной и другим.



В этот период изменят направление движения автобусы № 211. Объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом:

при движении в сторону ул. Власенко:

- просп. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Молочная и далее по маршруту.