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24.06.2020  14:35   

Площадь Защитников Украины временно закроют для транспорта

С 25 июня по 15 июля запрещается движение транспорта по по площади Защитников Украины, на участке от улицы Броненосца «Потемкин» до улицы Военной.


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Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Броненосца «Потемкин», Богдана Хмельницкого, площади Защитников Украины, Московскому проспекту, улицам Никитина, Военной и другим.

В этот период изменят направление движения автобусы № 211. Объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом:
при движении в сторону ул. Власенко:
- просп. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Молочная и далее по маршруту.

Источник:   Городская диспетчервская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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