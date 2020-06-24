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24.06.2020  13:22   

Найближчими днями в районі «Київської» почнуть будувати нову дорогу

Будівництво дороги, яка з'єднає вул. Шевченка та пр. Ювілейний, почнеться у найближчі дні.


://city.kharkov.ua/

Про це 24 червня на сесссіі міської ради повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його словами, будівництво почнеться у районі супермаркету «Рост» і вестиметься у кілька етапів. Це дуже важливий інфраструктурний проєкт, оскільки дорога дасть можливість спрямувати потоки транспорту з Салтівського житлового масиву у центр міста і розвантажити вул. Академіка Павлова.

«Тому я прошу вас звертати увагу на потреби міста Харкова. Ми готові до протестів. Але чи будуть вони законні і по справі?! «Барабашово» забудовано без всяких на те документів, і я думаю, що всі про це знають, тільки не хочуть визнавати. Тому на такі випади, як: чому це стільки років стояло і нікому не було потрібно? - відповідаємо, що тепер потрібно, тому що керівництво міста думає про Харків, щоб він був сучасним і успішним містом, і ми будемо будувати цю дорогу», - прокоментував журналістам після сесії Геннадій Кернес.

Нагадаємо, що 12 червня Харківський міський голова зустрівся з підприємцями ринку «Барабашово». На зустрічі Геннадій Кернес повідомив, що землю на ринку повернули у власність громади, територія поруч зі станцією метро «Академіка Барабашова» буде приведена до ладу, а концерн «АВЕК» зобов'язаний виконати всі зобов'язання, які на себе взяв.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дорога, барабашово, харьков, рынок, развязка, салтовка, киевская, метро
 
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