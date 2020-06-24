24.06.2020 12:21

У Харкові школярам продовжили пільговий проїзд на усе літо

Школярі міста Харкова можуть користуватися правом пільгового проїзду в міському електротранспорті протягом всього року.



// facebook

Таке рішення було прийнято сьогодні, 24 червня, на сесії Харківської міської ради.



Нагадаємо, що згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова право пільгового проїзду надається учням загальної середньої освіти. Йдеться про пільговий проїзд у наземному електротранспорті і метрополітені. Якщо дитина користується одним видом наземного транспорту, карту потрібно поповнити на 15 грн, якщо двома - на 20 грн. У метрополітені з 50%-ною знижкою у школярів є до 50 поїздок на місяць.



Раніше пільга на проїзд для дітей діяла з 1 вересня до 30 червня.