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24.06.2020  12:21   

У Харкові школярам продовжили пільговий проїзд на усе літо

Школярі міста Харкова можуть користуватися правом пільгового проїзду в міському електротранспорті протягом всього року.


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Таке рішення було прийнято сьогодні, 24 червня, на сесії Харківської міської ради.

Нагадаємо, що згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова право пільгового проїзду надається учням загальної середньої освіти. Йдеться про пільговий проїзд у наземному електротранспорті і метрополітені. Якщо дитина користується одним видом наземного транспорту, карту потрібно поповнити на 15 грн, якщо двома - на 20 грн. У метрополітені з 50%-ною знижкою у школярів є до 50 поїздок на місяць.

Раніше пільга на проїзд для дітей діяла з 1 вересня до 30 червня.

Источник:   ХГС
 Тэги:  школ, проезд, харьков, льгота, сессия, компенсация
 
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