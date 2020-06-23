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23.06.2020  11:41   

Под Харьковом открылись дополнительные пункты пропуска через границу

Востановили работу пункты пропуска на вокзалах и в аэропорту, а также открылись пункты для пешего перехода на сопредельную территорию.


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В зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы дополнительно к действующим пунктам пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка – Нехотеевка», «Юнаковка – Суджа» (временно прекращено пешеходное сообщение), а также для железнодорожного сообщения «Тополи – Валуйки», «Харьков-Сортировочный», «Купянск-Сортировочный» (грузовые перевозки) начали действовать пункты пропуска для воздушного сообщения – «Харьков», «Сумы», «Сокольники», сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.

Другие пункты пропуска для автомобильного и железнодорожного сообщения, которые расположены в зоне деятельности Слобожанской таможни, остаются закрытыми, а именно: пункты пропуска для автомобильного сообщения «Плетеневка – Шебекино»; «Чугуновка –  Вериговка»; «Пески – Логачевка»; «Великая Писаревка – Грайворон»; «Покровка – Колотиловка»; «Рыжевка – Теткино»; пункты пропуска для железнодорожного сообщения «Казачья Лопань – Долбино»; «Харьков-Пассажирский»; «Купянск-Узловой»; «Волфино – Глушково»; «Пушкарное – Илек – Пеньковка»; «Одноробовка – Головчино»; «Волчанск – Нежеголь»; «Ворожба» (для пункта пропуска «Волфино»).

Источник:   ВХ
 Тэги:  граница, харьков, таможня, пропуск, карантин
 
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