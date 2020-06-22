На остановке «Сосновый бор» – реконструкция трамвайного пути (ВИДЕО)

Напротив Журавлевского гидропарка коммунальщики реконструируют трамвайные пути. Кроме того, на подъезде к светофору хотят установить камеры, которые будут регулировать транспортный поток.
Пешеходный переход у остановки «Сосновый бор» по улице Героев Труда находится на оживленном участке автодороги. Поэтому неудивительно, что здесь часто случались ДТП.
Недавно переход оборудовали светофором с таймером обратного учета и островком безопасности.
Однако ремонтные работы продолжаются. Сейчас здесь ведется реконструкция трамвайных путей.
«Изначально он планировался как просто пешеходный, и в таком виде он бы уже работал. Но к нам обратилась компания «Жилстрой-1», которая собралась реализовать проект строительства подъездной дороги на поселок Даниловка. Это тоже давняя просьба харьковчан, и по их обращению за их деньги в проект были внесены изменения. Мы строим полноценный иксообразный перекресток. Продолжаем ведение новаций в организации дорожного движения со стороны Даниловки и со стороны Гидропарка», – рассказал директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
На подъезде к светофору разместят специализированные камеры, которые будут считывать плотность транспортного потока и регулировать его движение. Для удобства пешеходов светофоры оборудованы и кнопками переключения.
Также в рамках реализации технических требований проекта на этом участке обновляют трамвайные пути. Высоту их снижают. Переезд будет оснащен плитами, пассажирскими площадками.
«Мы стараемся комплексно решить задачи, если мы появляемся на каком-то объекте. В последствии здесь появятся удобные, безопасные остановки для пассажиров и появится безопасный перекресток. Поэтому, я думаю, харьковчане будут довольны», – добавил Сергей Дульфан.
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