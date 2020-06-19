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19.06.2020  19:17   

У неділю трамваї №16 і 27 тимчасово змінять маршрути руху

Рух трамваїв буде заборонений з 9:00 до 17:00 21 червня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух трамваїв по вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, буде заборонений з 9:00 до 17:00 21 червня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з облаштуванням зупиночних пунктів «Володимирська церква».
 
У зв'язку з цим рух трамваїв буде організований наступним чином:
 
№16: Журавлівський гідропарк - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - вул. Семиградська - вул. Академіка Павлова - перехрестя вул. Героїв Праці/вул. Академіка Павлова (зупинка «Ст. м. «Героїв Праці»);
 
№27: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова/вул. Кошкіна - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - перехрестя вул. Героїв Праці/вул. Академіка Павлова (зупинка «Ст. м. «Героїв Праці»).
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение трамваев, смена маршрута, харьков
 
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